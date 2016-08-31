حذرت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة من توجيه تيار الهواء البارد الصادر من مكيف السيارة إلى الجسم أو الوجه مباشرة؛ لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب ملتحمة العين.

كما يمكن الإصابة بنزلة برد أو مشاكل بالدورة الدموية، إذا كان الاختلاف بين درجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة والهواء الخارجي كبيرا جدا.

لذا ينصح الخبراء الألمان بألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة في الخارج ودرجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة عن 8 درجات؛ فإذا كانت درجة الحرارة بالخارج تبلغ 30 درجة مئوية، فلا يجوز ضبط مكيف هواء السيارة على درجة أقل من 22 درجة مئوية.

ومن ناحية أخرى، حذرت الهيئة من أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وانخفاض التركيز أثناء القيادة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجة حرارة مقصورة السيارة عن 27 درجة مئوية يرفع خطر الحوادث بسبب الشعور بالإرهاق وضعف التركيز، وذلك استنادا إلى نتائج دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية لشؤون الطرق.