زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، بأن الجزر الإيرانية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزر أبو موسى”، تعتبر جزءا لا يتجزأ من ارض ايران، ناصحا الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط للمزيد من دراسة تاريخ وجغرافيا منطقة الخليج العربي ليدرك حقائق المنطقة بصورة افضل.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، رفض قاسمي التصريحات التي وصفها بـ”التدخلية” للأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط التي أدلى بها في البحرين، بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، قائلا: “ان تكرار هذه المواقف الخاطئة لم ولن يؤثر اطلاقا في الحقائق التاريخية والجغرافية والقانونية القائمة وإن هذه الجزر تعتبر جزءا لا يتجزأ من ارض إيران”.

ونصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأمين العام للجامعة العربية بأنه من المناسب أن يخصص المزيد من الوقت حتى الإمكان لدراسة تاريخ وجغرافيا منطقة “الخليج الفارسي” ليدرك حقائق هذه المنطقة بصورة أفضل.

يذكر أن أبو الغيط صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني في المنامة حول الجزر الإيرانية الثلاث، بأن هنالك معلومات تؤكد موقف الإمارات حول هذه الجزر، داعيا إلى إنهاء “الاحتلال الإيراني” لها.