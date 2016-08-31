أكد وزير الخارجية الاماراتي أنور قرقاش أن “استقبال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لوفد الحوثي ما هو إلا رسالة سلبية جداً لدول الخليج العربي”، مشيراً إلى “إصرار على الاصطفاف في ملف لا يمثل أولوية لبغداد”.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام في صفحته بفيسبوك إن الوفد ناقش مع الجعفري الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن بالإضافة إلى العملية السياسية الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجعفري وصف تشكيل مجلس سياسي يقوده الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتسيير شؤون البلاد بأنه خطوة “صحيحة وموفقة”.

ودعا الوزير العراقي، حسب عبد السلام، إلى وضع حلول للأزمة في إطار حوار سياسي يمني-يمني، وجدد موقف العراق الرافض لهجمات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أطلق مبادرة لعملية سياسية جديدة في اليمن تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وطالب الحوثيين بالمشاركة فيها، إلا أن الحركة قالت إنها بحاجة لمزيد من التفاصيل قبل اتخاذ أية قرارات.