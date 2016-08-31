تعليقا على حادث المرور الأليم الذي أسفر عن مقتل وجرح عشرات التونسيين، قالت الأكاديمية التونسية ألفة يوسف في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” رحم الله الموتى…رزق أهلهم الصبر…لعن الله المسؤولين الذين يتصرفون كأن الأمر لا يعنيهم في شيء…ما يدوم حال…”

وأدى حادث مروري في منطقة خمودة ولاية القصرين، غرب تونس، إلى مصرع 15 مواطنًا وإصابة 84 آخرين، بعضهم في حالات خطرة، بعد اصطدام شاحنة من النوع الثقيل محملة بالإسمنت بحافلة للنقل، ثم اشتعال النيران في 15 سيارة، وقد تسبب الحادث في تفحم الكثير من الجثث.