نشر موقع ” businessinsider” قائمة بـ10 عادات سيئة، نصح الشبان والشابات بالتخلي عنها قبل بلوغ سنّ الـ20 عاماً، وهي على النحو التالي:

-عدم النوم لفترات كافية: النوم لأقل من 8 ساعات يوميا قد يؤدي إلى العديد من الأضرار لجسدك منها الإخلال بالنظام الأميني والتقلبات المزاجية بالإضافة إلى خلل الهرومونات.

-الاستخفاف بالمستحضرات الواقية من الشمس: فأشعة الشمس يمكنها أن تسبب ضرر بالغ لبشرتك إذا لم تضغ واقي الشمس بشكل منتظم، وقد تدمرها بشكل كامل إذا لم تكن تضعها من الأساس.

-عدم شرب كميات كافية من الماء: فالماء عنصر حيوي هام لصحة جسدك والذي يجعلك تحتفظ بذاكرة قوية بالإضافة إلى قدرة عالية على التركيز

-عدم تناول وجبة الإفطار: والتي تجعلك تمتلك الطاقة اللازمة لكي تبدأ يومك بالإضافة إلى أنها تساعدك على التركيز خلال أدائك لعملك.

-عدم التخلص من الضغوط: وتخصيص وقت ثابت من أجل أداء الرياضات والأنشطة التي تجعلك تتخلص من الضغوط والطاقة السلبية التي تشعر بها.

-التدخين: العادة التي لها العديد من الآثار السلبية على الصحة ومنها تدمير البشرة والإصابة بالسرطان.

-النوم بمساحيق التجميل: فيجب عليك أن تزيلي جميع آثار مساحيق التجميل من على وجهك قبل النوم لكي لا تتسببين بالإضرار ببشرتك.

-تناول الأطعمة المصنعة: والأطعمة السريعة التي تكون مشبعة بالدهون وتجعلك تكتسب الوزن الزائد.

-تناول الطعام في وقت متأخر من الليل: الأمر الذي يؤثر على نظام عمل جسدك ويرفع درجة حرارته بالإضافة إلى أنه يسبب العديد من مشاكل النوم.

-ارتداء الكعب العالي: والتي يتسبب ارتدائها في وضع ضغوط كبيرة على فقرات الرقبة والعنق.