هل خطر في بالك يوماً هذا التساؤل: “لماذا وضعت المرآة داخل المصعد الكهربائي؟!”. معظمنا نستخدم هذه المصاعد للوصول الى الطوابق العليا من المباني الشاهقة بسرعة أكبر.

فحين بُنيت المباني الشاهقة في الماضي، جُهّز الكثير منها بالمصاعد الكهربائيّة على الرغم من أنّها لم تكن منتشرة جداً في ذلك الوقت.لكنّ المصاعد في وقتها كانت بطيئة ما جعل الناس تشتكي من سرعتها. ووجد مصممو المصاعد أنّ جعلها أسرع سيكون مكلفاً جداً لذا ابتكروا طريقة جديدة وهي وضع المرآة داخل المصعد.

وتبيّن لهؤلاء أنّ ركّاب المصعد يشعرون بالملل أثناء تنقّل المصعد من طابقٍ إلى آخر ويقومون بالنظر إلى الحائط. لذا، وضع مرآة داخل المصعد يُلهيهم عن مدّة الرحلة داخل المصعد.

بالمقابل، يُعاني الكثيرون من رهاب الأماكن الضيّقة والصغيرة ما يجعلهم يشعرون بعدم ارتياح داخل المصعد، لكنّ حين يتمّ وضع مرآة بداخله سيشعرون تلقائياً أنّ المكان أكبر حجماً.