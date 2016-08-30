تعليقا على مقتل الناطق الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني، قال الداعية المصري الدكتور هاني السباعي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” “سجد سيدنا علي رضي الله عنه لله شكرا لما رأى ذا الثدية الخارجي في القتلى. وفرح السلف بالشلل الذي أصاب ابن أبي دوؤاد المعتزلي! هلاك العدناني”.

سجد سيدنا علي رضي الله عنه لله شكرا لما رأى ذا الثدية الخارجي في القتلى. وفرح السلف بالشلل الذي أصاب ابن أبي دوؤاد المعتزلي! هلاك #العدناني — دكتور هاني السباعي (@hanisibu) August 30, 2016

وأضاف “قال الشاعر: يا دولة من بقايا الظلم طاف بها*عادي الفناء فأمسى نجمها غربا عناية الله لا تبقي على دول*يلقى الخلائق منها الويل والحربا المباهلة”.

قال الشاعر:

يا دولة من بقايا الظلم طاف بها*عادي الفناء فأمسى نجمها غربا

عناية الله لا تبقي على دول*يلقى الخلائق منها الويل والحربا#المباهلة — دكتور هاني السباعي (@hanisibu) August 30, 2016

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مساء الثلاثاء عن مقتل المتحدث باسمه، طه صبحي فلاحة، المعروف باسم أبو محمد العدناني، أثناء تفقده العمليات العسكرية في ولاية حلب السورية.