تعليقا على مقتل الناطق الرسمي باسم تنظيم ، قال الداعية المصري الدكتور في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” “سجد سيدنا علي رضي الله عنه لله شكرا لما رأى ذا الثدية الخارجي في القتلى. وفرح السلف بالشلل الذي أصاب ابن أبي دوؤاد المعتزلي! هلاك العدناني”.

وأضاف “قال الشاعر: يا دولة من بقايا الظلم طاف بها*عادي الفناء فأمسى نجمها غربا عناية الله لا تبقي على دول*يلقى الخلائق منها الويل والحربا المباهلة”.

وأعلن الإسلامية مساء الثلاثاء عن مقتل المتحدث باسمه، طه صبحي فلاحة، المعروف باسم أبو محمد العدناني، أثناء تفقده في ولاية السورية.

 

 