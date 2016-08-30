قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات بتبرئة الشاب العماني ثامر البلوشي من تهمة الإساءة لدولة الإمارات.

وقال أيوب البلوشي، شقيق ثامر البلوشي – أن المحكمة قضت بالتبرئة، بعد أن اطلعت على نتائج الفحوصات الطبية التي تشير إلى أن ثامر مصاب بحالة مرضية نفسية، ومن المتوقع أن يصل ثامر البلوشي إلى أسرته في البريمي اليوم.

وكان الشاب العماني ثامر البلوشي قد تعرض للاحتجاز والحبس في دولة الامارات العربية المتحدة، منذ شهر مارس 2016، ووجهت دولة الإمارات لثامر البلوشي، تهمه الاستهزاء بسياسة دولة الامارات وعاصفة الحزم.