تداول ناشطون لبنانيون وسوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لرجل لبناني ادعى أنه من مخابرات الجيش اللبناني، يقوم بالإعتدا علىء لاجيء سوري يدعى محمد سميسم، أما أفراد أسرته.

وبحسب الفيديو الذي أعاد نشره موقع “القوات اللبنانية” ورصدته “وطن”، فقد دخل أحد الأشخاص لساحة المنزل وقام بقرع الجرس، وما أن ظهر سميسم، حتى أخرج الرجل عصا كانت بحوزته وانهال ضربا عليه.

وأشار موقع القوات اللبنانية، إلى أن سميسم تقدم بشكوى لمخفر الدرك في بكفيا، فيما استغرب صاحب المنزل اللبناني الجنسية الحادثة، مشيراً الى أن سميسم الذي يسكن مع أولاده، ليس لديه أي مشاكل مع أحد، وأكد أن المعتدي استدرجه إلى الخارج بحجة أنه رجل مخابرات، وبعدها انهال عليه بالضرب بالعصا أمام زوجته وطفليه.

كما نفى الأهالي أن يكون المعتدي من البلدة، مؤكدين أن وجهه غير مألوف لهم، ولم تعرف خلفيات الحادث حتى الآن.، وفق ما نشره موقع القوات اللبنانية.