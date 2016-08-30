أظهر تسجيل مصور يحبس الأنفاس شرطياً بولاية نيوجرزي الأمريكية، وهو يحاول إنقاذ رجل سقط على سكة القطار في محطة سيكاوكاس يوم الجمعة الماضي.

وذكرت تقارير الشرطة بأن الرجل كان يخوض شجاراً على رصيف محطة القطارات قبل أن يسقط على السكة.

ولم يتمكن الرجل من النهوض عن السكة بسبب الإصابات التي لحقت به جراء السقوط.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، الشرطي وهو يحاول جاهداً إبعاد الرجل عن السكة.

وفي نهاية المطاف تمكن الشرطي من سحب الرجل بعيداً عن السكة في آخر لحظة قبل أن يدهسه القطار.

وأثنت إدارة الشرطة في مدينة نيوجرزي على الشرطي الشجاع .