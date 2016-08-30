طلب قاض يحمل الجنسية التركية اللجوء السياسي في اليونان مدعيا تعرضه للاضطهاد على يد حكومة بلاده، حسبما ذكرت وكالة أنباء أثينا، الثلاثاء 30 أغسطس/آب.

وأفادت الوكالة بأن قاضيا تركيا يبلغ من العمر 48 عاما طلب اللجوء السياسي في اليونان، مدعيا تعرضه للاضطهاد على يد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن قوات خفر السواحل اليونانية اعتقلت مواطنا تركيا بعد إنقاذه مع 6 مهاجرين من قارب قبالة جزيرة تشيوس اليونانية. حسب رويترز.

جدير بالذكر أن ثمانية جنود من تركيا طلبوا اللجوء السياسي في اليونان في يوليو/تموز إثر فرارهم من تركيا في طائرة هليكوبتر عسكرية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15إلى 16 يوليو/تموز.

وقد اعتقلت تركيا منذ تلك المحاولة الآلاف من جنودها ونصف جنرالاتها العسكريين إلى جانب الآلاف من سلك القضاة وسلك التعليم.