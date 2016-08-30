 

طلب قاض يحمل الجنسية التركية اللجوء السياسي في مدعيا تعرضه للاضطهاد على يد حكومة بلاده، حسبما ذكرت وكالة أنباء أثينا، الثلاثاء 30 أغسطس/آب.

 

وأفادت الوكالة بأن قاضيا يبلغ من العمر 48 عاما طلب اللجوء السياسي في اليونان، مدعيا تعرضه للاضطهاد على يد حكومة الرئيس التركي .

 

وأضافت أن قوات خفر السواحل اليونانية اعتقلت مواطنا تركيا بعد إنقاذه مع 6 مهاجرين من قارب قبالة جزيرة تشيوس اليونانية. حسب رويترز.

 

جدير بالذكر أن ثمانية جنود من تركيا طلبوا اللجوء السياسي في اليونان في يوليو/تموز إثر فرارهم من تركيا في طائرة هليكوبتر عسكرية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15إلى 16 يوليو/تموز.

 

وقد اعتقلت تركيا منذ تلك المحاولة الآلاف من جنودها ونصف جنرالاتها العسكريين إلى جانب الآلاف من سلك القضاة وسلك التعليم.