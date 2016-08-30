تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، خلال الأيام الماضية صورة لطفل مصري يلحق بسيارة تنقل إحدى الذبائح، ثم تعلق بها وأخذ ينهش في لحمها النيء، الأمر الذي جعل بعض الإعلاميين الموالين للسيسي أن يتأثروا لقصته، وذرفوا الدمع لأجله، في واقعة نادرة.

إلا أن الإعلاميين الذين تبنوا قصة الطفل وتحدثوا عنها، لم يستطيعوا الخروج من الطريق المرسوم والمحدد لهم في انتقاد الأوضاع الاقتصادية، حيث اكتفوا فقط بدعوة الأغنياء لمساعدة الفقراء، دون التطرق إلى زيادة نسبة الفقر تحت حكم السيسي.

من جانبه تحدث الإعلامي الموالي للسيسي، وائل الإبراشي، عن صورة الطفل رابطا بينها وبين الطفل “أحمد” الذي هاجر إلى إيطاليا لوحده وعمره لم يتجاوز الـ13 عاما.

وقال الإبراشي في برنامجه “العاشرة مساء”، الذي يذاع عبر قناة “دريم”، ورصدته “وطن”: “إيه اللي وصل هذا الطفل لهذه الحالة التي ربما يفقد فيها حياته؟”، معتبرا أن الصورة أهم من آلاف المقالات والبرامج والحوارات.

وأضاف معلقا على الطفل أن “كل أحلامه تتمثل في قطعة لحم حتى لو إن السيارة كانت هاتدهسه، أو لو هيموت”، مشددا على أنه لا بد من بحث تلك الحالات الخطيرة، سواء هجرة طفل إلى إيطاليا للبحث عن فرصة لعلاج شقيقه، وهذا الطفل يجري وراء قطعة لحم

أما النائب في مجلس النواب والإعلامي سعيد حساسين، فقد تعرض لموضوع الصورة من خلال برنامجه “إنفراد” المذاع على قناة “العاصمة” التي يملكها، قائلا:” أنا بكيت بالدموع لما شوفت الطفل بيجري وراء عربية اللحمة”، مضيفا أنها صورة بالغة الدلالة.

وتابع: “شايفين في الصورة: الكلب ما جريش على اللحمة زي الولد اللي اتشعلق باللحمة النيئة، بصوا يا جماعة”.

وأردف: “إحنا كنا فقراء، هل ده حلال ولّا حرام؟ ونقول إيه للناس اللي معاهم فلوس؟ حد يريحني، ويريح بالكم؟ يمكن أنا فاهم الدنيا غلط.. إحنا اتربينا فقراء وربنا كرمنا ورزقنا ولم نولد في فمنا ملعقة ذهب ولكن بجد وجهد ونشاط.. رزقنا”.

واختتم قائلا: “اللي معاه فلوس ويقدر يساعد يا ريت.. مش هنلاقي حد فقير، ولا هنشوف صورة زي دي.. مصر مش فقراء، ومش شحاتين، فيه ناس كتير أغنياء”.

أما الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، عرضت فيديو لـ”طفل اللحم”، وهو يقوم بتقطيع اللحمة بمنفذ للبيع بمنطقة عين شمس بمشاركة حركة “مواطنون ضد الغلاء”.

ومن جانبه أكد رئيس الحركة، محمود العسقلاني، في اصال هاتفي مع البرنامج أنه استطاع الوصول إلى الطفل الذى تداول النشطاء صورته، مسيرا إلى أنه بعد البحث عبر إدارة المرور، ورقم السيارة، تواصل بأحمد، وذهب إلى منزله، وتبين أن الطفل يتيم الأب، وأن لديه سبعة أشقاء يعيشون بغرفة بالدور الأرضي، وحالتهم المادية صعبة، ويقيم بالمرج.

وشدد على أن “هذه الحالة مثلها مثل حالات الملايين بمصر، وأنها بحاجة لشبكة حماية اجتماعية”، وفق وصفه.

ومن جهتها، كشفت شقيقة الطفل، واسمها “آية”، أن آخر مرة تناول فيها شقيقها “أحمد”، اللحوم، كانت فى عيد الفطر الماضي.