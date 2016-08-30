أعلنت نقابة الصحفيين الفنزويليية، أن السلطات أمرت بإبعاد فريق تابع لقناة “الجزيرة” الفضائية وصل الى كراكاس لتغطية تظاهرة يفترض أن تنظم الخميس بدعوة من المعارضة.

وقالت النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة إن طاقم القناة القطرية المؤلف من 3 أشخاص أوقف عند وصوله الى مطار مايكيتيا الدولي بالقرب من كراكاس.

وكتبت النقابة على حسابها في تويتر أن “الصحفية تيريزا بو والمنتجة لاغمي تشافيز ومصور من الجزيرة أوقفوا في مايكيتيا وصودرت أجهزتهم”.

ولم تذكر النقابة أسباب استبعاد فريق قناة الجزيرة، موضحة أن الفريق وصل من الأرجنتين “لتغطية أحداث الأسبوع في فنزويلا”.

وتسود أجواء من التوتر الشديد في فنزويلا، حيث تطالب المعارضة منذ أشهر بإجراء استفتاء لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو.

وتستعد المعارضة لمسيرة كبرى في الأول من سبتمبر/أيلول في جميع أنحاء البلاد لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.