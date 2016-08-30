تقترب أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد الجديدة “غلطانة ” من حاجز الـ 10 مليون مشاهدة من وقت طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

يشار إلى أن لمجرد تعرّض لانتقادات واسعة رافقت طرح أغنيته الجديدة “غلطانة” حيث اتُهم بسرقة لحنها، وسرقة فكرة الفيديو كليب، الذي جاء مستنسخاً من قصّة فيلم Mad Max Fury Road .

والأغنية تشبه في توزيعها أغنية “لمعلم”، التي كانت السبب في شهرة لمجرد، وتمّ تصويرها في الصحراء المغربية تحت إدارة المخرج أمير الرواني، وهي من كلمات جلال الحمداوي وألحانه، بعد أن سبق لهما التعاون في أعمال سابقة.

يذكر أن سعد صاحب الأغنية الأعلى مشاهدة عربياً عبر اليوتيوب، حيث تجاوزت أغنيته السابقة “أنت معلم” حاجز 352 مليون مشاهدة.