قالت مصادر يمنية إن مفتي ميليشيات الحوثي، عبد الرحمن شمس الدين، قُتل مع عدد من مرافقيه، صباح الثلاثاء، إثر غارة جوية لطائرات التحالف العربي على الطريق الرابط بين محافظتي صعدة وعمران شمال اليمن.

من جانبه أكدت مصادر أمنية سقوط نحو 16 شخصاً بين قتيل وجريح في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إثر اشتباكات في جبهات مدينة تعز، بحسب موقع “العربية.نت”.

وأفادت مصادر أخرى بأن المقاومة والجيش الوطني سيطرا على عدة مناطق باتجاه منطقة الربيعي بينها “التبة السوداء” و”الخلوة”، وأن ميليشيات الحوثيين وصالح أرسلت تعزيزات ضخمة للمنطقة لاستعادة ما فقدته من مناطق، وفقا لقناة “العربية”.