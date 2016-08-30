وجد العلماء اليونان من الجمعيّة الأوروبيّة لطبّ القلب في روما أنّ استنشاق بخار النيكوتين في السجائر الإلكترونيّة يؤذي الأوعية الدموية الرئيسيّة ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وراقب الباحثون قلوب المشتركين أثناء تدخينهم السيجارة العاديّة لمدّة 5 دقائق وأثناء تدخين السيجارة الإلكترونيّة لمدّة نصف ساعة وهي الفترة الدقيقة للاستخدام العادي لهذه السجائر.

وتبيّن لهم أنّ العمليتين تؤديان إلى مستويات متشابهة من تصلب الشريان الأورطي، وهو الشريان الرئيسي، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وقال العلماء إنّ تجاربهم على 24 رجلاً وامرأة يتمتّعون بصحّة جيّدة ومتوسّط أعمارهم 30 عاماً، أظهرت أنّ السجائر الإلكترونيّة هي أكثر خطورة ممّا يعتقد الجميع.