ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شقيقة النجمة العالمية ماريا كاري، “اليسون كاري”، بسبب ممارستها للأعمال منافية للأداب والدعارة بالرغم من إصابتها بمرض الإيدز.



والغريب أن أليسون استخدمت أغنية شقيقتها “Fantasy” للترويج لاعمالها المشينة، بالرغم من تبرأ النجمة العالمية منها ورفضضها لمساعدتها.

وكانت النجمة العالمية “ماريا كاري” قالت أنها لا تتخلى عنها وتساعدها في ظل ظروفها المادية والصحية الصعبة التي تمر بها لأنها تعاني من مرض الإيدز بسبب ادمان المخدرات وإقامتها لعديد من العلاقات غير الشرعية.

وظهرت “السون”- 52 عامًا- وهي تتوسل لكاري في فيديوهن من أجل مساعدتها قائلة: “ماريا أنا أحبك وأنا حقيقي أحتاج لمساعدتك.. أرجوكي لا تتخلي عني”.

وردًا على “السون” صرح المتحدث الإعلامي باسم “ماريا” التي تقدر ثروتها بحوالي 500 مليون دولار، بأنها تعول السون وأبنائها منذ أعوام عدة وأنفقت عليها آلاف الدولارات وكذلك على باقي أفراد عائلتها لأكثر من 20 عامًا.