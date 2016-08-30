تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمن وصفوهم بـ”صوفية الشيشان”، وهم يؤدون طقوسا غريبة يعتقدون بأنها عبادة يتقربون بها إلى الله.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يظهر عددا كبيرا من الرجال الذين ينتمون للطائفة الصوفية وهم يؤدون رقصات غريبة وصاخبة على قرع الطبول وضرب الكفوف.

واستنكر الناشطون مثل هذه العبادات التي لا تمت للإسلام بصلة، معتبرين أنها لا تعدو عن بدع.

يذكر أن تداول هذا الفيديو وغيره للصوفيين في الشيشان، جاء بمناسبة استضافة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في العاصمة الشيشانية جروزني، مؤتمر “من هم أهل السُّنة؟” الذي انعقد في الفترة من 25 – 27 أغسطس الجاري، بمشاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي مصر الحالي شوقي علام، والمفتي السابق علي جمعة، والداعية اليمني علي الحبيب الجفري، والشريف حاتم بن عارف العوني من السعودية، وعدد امن الدعاة المحسوبين على مجلس حكماء المسلمين الذي أسسته دولة الإمارات.

وأثار المؤتمر حالة من الجدل بسبب حصره أهل السُّنة والجماعة في “الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وأهل المذاهب الأربعة في الفقه وأهل التصوف الصافي علماً وأخلاقاً وتزكيةً، على طريقة سيد الطائفة الإمام الجنيد، ومن سار على نهجه من أئمة الهدى”، مسبعدا “السلفية”، التي تنتهجها المملكة العربية السعودية.

من جانبه علق الناشط السعودي “أبو ريان” في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مرفقا الفيديو، قائلا:” رقص صوفية الشيشان.. هؤلاء المجانين هم المقصودين بأهل السنة في #موتمر_الشيشان ، خسئوا والله”.

أما المغرد الكويتي “عبد الحمن نصار”، فقد علق قائلا: ” الدين المعتدل الجديد الذي اختاره بوتين والجفري وحسون والطيب للمسلمين في #مؤتمر_الشيشان”.

وعلق المغرد السعودي الذي يعرف نفسه بـ”آيدن”، قائلا: ” هل تتخيلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وبقية الصحابة-رضي الله عنهم-يتعبدون بذلك؟ فمن هم أهل السنة إذن!”.

وقالت المغردة “نوال الحماد المطرودي” على الفيديو قائلة:” أهل الرقص وأنت الصادق !! هم يريدون من يحلل لهم الرقص والمعازف !! لايريدوننا نحن أهل السنة الحق نفضحهم ونفضح دجلهم!!”.