أفاد رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، تمير باردو، الثلاثاء، بأن إسرائيل تتجه إلى حرب أهلية بسبب حالة الاستقطاب الحادة بين القوى السياسية، مؤكدًا أن الدولة العبرية لا تقف حاليًّا أمام أي خطر وجودي.

وقال باردو: إن الخطر الوحيد الذي تواجهه الدولة العبرية حاليًّا هو “الخطر الاجتماعي الداخلي”، مشيرًا إلى أن “الخطر الاجتماعي الذي تواجهه إسرائيل يثير القلق” خاصة في ظل حالة الاستقطاب الداخلي بين قوى اليمين المتطرف واليسار، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي السابق خلال مشاركة في نشاط في قرية دالية الكرمل، أنه “ينبغي الشعور بالقلق إزاء الخطر الداخلي أكثر بكثير من المخاطر الخارجية؛ لأنه إذا تجاوز مجتمع يعاني الانقسام عتبة محددة، فإن هذا المجتمع يمكنه أن يصل إلى ظاهرة تشبه الحرب الأهلية في أسوأ التقديرات”، معبرًا عن ذلك بقوله: “للأسف.. المسافات تتضاءل، وأخشى أننا نسير في هذا الاتجاه”، على حد قوله.

وأوضح أنه “يوجد داخل المجتمع الإسرائيلي من يشعرون بالارتياح في إبراز عناصر الفرقة بدلًا من الوحدة”، لافتًا “أنه لا يستطيع أن يتهم مجموعة بعينها أو زعيمًا، ولكن هذه النزعة قائمة في جميع الطوائف داخل إسرائيل”.

وفي الوقت ذاته نفى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي ما تردده حكومة الاحتلال بشأن التهديدات الوجودية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن إسرائيل لا تقف حاليًّا أمام أي خطر وجودي.

وكان زعيم المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، حذر هو الآخر من تنامي مظاهر الفاشية في إسرائيل وملاحقة أوساط اليسار وجمعياتهم من خلال عملية سن قوانين ضد نشاط هذه الجمعيات، وأخرى لتقييد حرية التعبير.