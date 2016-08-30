تنتظر الخادمة الإندونيسية المعروفة إعلاميًا بـ”الخادمة المليونيرة” أكبر مزاد علني يقام على مستوى الطائف غربي المملكة العربية السعودية من أجل أخذ حصتها الثالثة من تركة زوجها الراحل الملياردير علي اليامي بعد أن كان نصيبها في المزادين السابقين 35 مليون ريال.

وكانت الخادمة قد وصلت إلى السعودية للعمل براتب مقداره حوالي ألف ريال، لتعود إلى بلدها بهذا المبلغ الضخم، حيث توفي زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما، ليتزوجها من بعده مقيم يمني.

المزاد يقام على الأرض الواقعة بجوار جامعة الطائف “الموقع الجديد”، وعلى امتداد طريق الملك فهد الدائري بطول 2160م، وبمساحة إجمالية 878 ألف متر مربع.

وبحسب صحيفة “صدى” السعودية، حصلت المرأة المحظوظة على 20 مليون ريال من مرحلة البيع الأولى، و15 مليونًا في المرحلة الثانية، بينما يتوقع أن يتضاعف المبلغ في المرحلة الثالثة والأخيرة ويصل إلى 100 مليون.