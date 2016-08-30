يعتزم نواب كتلة الحرة بالبرلمان التونسي، تقديم عريضة لدى مكتب البرلمان ورئاسة الحكومة لسحب الثقة من وزير الشئون الدينية “الأوقاف” في حكومة يوسف الشاهد عبد الجليل بن سالم المحسوب على الإسلاميين.

وأفادت مصادر برلمانية في تونس، أن نواب كتلة الحرة بالبرلمان “منشقة عن نداء تونس” بصدد جمع التوقيعات لسحب الثقة من وزير الشئون الدينية الجديد على خلفية تصريحات سابقة له اعتبرت منافية للدولة الوطنية وقيم الجمهورية.

وقالت المصادر، “إن وزير الشئون الدينية في حكومة الشاهد من المحسوبين على الإسلاميين المتشددين، وسبق وأن صرح خلال عهد الترويكا بأن الإسلام السياسي هو الحل ومشروع المستقبل في تونس”.

وأوضحت ذات الجهة، أن عريضة سحب الثقة من وزير الشئون الدينية الجديد ستكون مفتوحة لمختلف الكتل البرلمانية الأخرى التي تؤمن بمدنية الدولة التونسية وقيم جمهوريتها.

وسيتم تقديم عريضة سحب الثقة من عبد الجليل بن سالم في غضون الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير، وفق المصادر ذاتها.

يشار إلى أن الدستور التونسي ينص على التصويت على الحكومة برمتها وليس عضوًا عضوًا.

وكانت كتلة الحرة بالبرلمان التونسي قد احتجت على تعيين بن سالم على رأس وزارة الشئون الدينية خلال الجلسة البرلمانية العامة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل، نفى وزير الشئون الدينية في حكومة الشاهد، في تصريحات صحفية مؤخرًا، ما نسب إليه من اتهامات بخصوص انتمائه للتيار الإسلامي المتشدد.