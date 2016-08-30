استبعد السفير السعودي في العراق ثامر السبهان، أن يؤثر طلب بغداد استبداله، على العلاقات السعودية-العراقية، لكنّه أشار إلى أن السعودية لن تلجأ للرد بالمثل؛ لأن “المملكة أكبر من هذه الأمور ولديها أهداف أسمى من ذلك”.

وأضاف السفير أن “المبررات” التي قدمتها وزارة الخارجية العراقية بشأن طلب استبداله جاءت بدوافع شخصية لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد طلبت من نظيرتها السعودية الأحد تغيير سفيرها في بغداد إثر جملة تصريحات اعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال “إن الطلب العراقي استند أيضا على تصريحات للسبهان، اتهم فيها جهات عراقية بمحاولة اغتياله من دون أن يقدم أي دليل”.

لكن السفير السعودي أكد لـ”راديو سوا” الامريكي أنه أُبلغ عدة مرات من الأجهزة الأمنية العراقية بوجود تهديدات ومخططات لاغتياله، وأضاف “علما بأن أغلب التحذيرات التي تأتينا، تأتينا من نفس الأجهزة الأمنية في الحكومة العراقية. فلذلك لا عذر لهم في ذلك”.

وأوضح أن أحد قادة “الميليشيات الإرهابية” ظهر علانية في التليفزيون، وقال “إنني مطلوب لهم وأن عملية اغتيالي ستكون شرفا للجميع”.