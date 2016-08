أعلن تنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم “داعش” الارهابي, عن مقتل المتحدث باسمه، طه صبحي فلاحة، المعروف باسم أبو محمد العدناني، في أعمال قتالية بمحيط مدينة حلب السورية.

يذكر أن العدناني، الذي ولد سنة 1977 في مدينة بنش بمحافظة إدلب السورية، كان يعتبر من أحد أبرز قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا والأقرب إلى زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

6) #ISIS official statement on death of #Adnani: Killed during"inspection of military operations in #Aleppo Prov" pic.twitter.com/yi8ImyJyje

