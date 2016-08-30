قال النائب بالبرلمان التونسي إن عناصر من ” يتواجدون حاليا في وذلك بهدف اختطاف ابن المواطن ونقله إلى .

 

ودعا عمار عمروسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لأن ما يدبر لهذا المواطن يمس من .

 

يذكر أن المواطن فيصل الشابي كان قد تزوج من شابة أمريكية أنجب منها ولد وبنت قبل أن تتواتر العلاقة بينهما وتصل إلى الطلاق، وقد تمكنت الأم من افتكاك البنت في وقت أول، وقد عادت في المدة الأخيرة إلى تونس وحسب رواية الأب فقد حاولت مع عناصر من حماية بتونس أن تفتك الطفل بالقوة رغم  أن القانون منحه حق الكفالة.