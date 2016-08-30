قال النائب بالبرلمان التونسي عمار عمروسية إن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي اي” يتواجدون حاليا في تونس وذلك بهدف اختطاف ابن المواطن فيصل الشابي ونقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا عمار عمروسية الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لأن ما يدبر لهذا المواطن يمس من السيادة الوطنية.

يذكر أن المواطن فيصل الشابي كان قد تزوج من شابة أمريكية أنجب منها ولد وبنت قبل أن تتواتر العلاقة بينهما وتصل إلى الطلاق، وقد تمكنت الأم من افتكاك البنت في وقت أول، وقد عادت في المدة الأخيرة إلى تونس وحسب رواية الأب فقد حاولت مع عناصر من حماية السفارة الأمريكية بتونس أن تفتك الطفل بالقوة رغم أن القانون منحه حق الكفالة.