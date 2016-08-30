رغم أن ما يأتي من اليمن من أخبار منذ قرابة عام ونصف ليس سوى الحرب والقصف والاقتتال، إلا أن هذا البلد يحمل أسرارا يجهلها العديد من الناس.

فتاريخ اليمن القديم يبدأ في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث قامت مملكة سبأ ومَعيَّن وقتبان وحضرموت وحِميَّر، وكانت هذه المماليك مسؤولة عن تطوير أحد أقدم الأبجديات في العالم المعروفة بخط المسند.

ندعوك لاكتشاف 10 أشياء مثيرة عن اليمن:

1- أصل العرب: يرى الكثير من المؤرخين أن في أرض السمن، وجد أول إنسان عربي قبل 2500 سنة.

2- جزيرة سقطرى: ترجع شهرة جزيرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية ازدهار تجارة السلع المقدسة، واشتهرت بإنتاج الند وهو صنف من أصناف البخور، كما أن الجزيرة معروفة بمناظرها الجميلة وأشجار دم العنقاء الغريبة، التي لن تجدها في مكان آخر في العالم.

3- الجنبية: تعرف الجنبية اليمنية أنها أشهر أنواع الخناجر العربية، ويُطلق هذا الوصف على الخناجر التي تربط بحزام حول الخاصرة. وصناعة الجنبية هي إحدى الحرف التقليدية التي يكثر انتشارها في اليمن.

وتستخدم الجنبية اليمنية تفاديا للتفرقة الاجتماعية، وتضفي صفة “الرجولة على من يلبسها”، حسب ما يعتقده بعض اليمنيين.

4- اليمن في القرآن: ذكر اليمن مرتين في القرآن عبر سورتي “سبأ” و”الأحقاف”.

5- مرتفعات جبلية: يقيم 80 في المئة من اليمنيين في المرتفعات الجبلية.

6- حفلات الزواج: قد تصل احتفالات الزواج في اليمن إلى 21 يوما، ومن أشهر الرقصات الشعبية في حفلات الزفاف “البرع”.

7- القات: يعرف الشعب اليمني بأنه من أكثر الشعوب استهلاكا للقات، وهو نباتات مزهر يعطي حالة من النشاط الزائد لمن يتناوله، وقد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة الإدمان.

ويستعمل اليمنيون عبارة “تخزين” للتعبير عن استهلاك القات.

8- قهوة المخاء: قهوة المخاء المشهورة في العالم أصلها من اليمن، ففي مدينة المخا كان يتم تصدير هذا النوع من القهوة إلى العالم.

9- اسم “أفريقيا”: تقول بعض الروايات أن أصل كلمة أفريقيا يعود إلى الملك اليمني “إفريقيس بن ذي المنار “.

10- “أول من جاء بالمصافحة”؟ تقول روايات تاريخية إن المصافحة ظهرت خلال الحضارة الإغريقية، لكن مصادر عربية وإسلامية تقول إن أول من جاء بالمصافحة هم اليمنيون.

وجاء في أحد أحاديث نبي الإسلام محمد:” قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة “.