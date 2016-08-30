هناك بعض الأخطاء التي قد يرتكبها الإنسان أثناء طهي طبق طعام شهي؛ تؤدي بالمحصلة الى عدم النجاح في الحصول على النتيجة المطلوبة رغم توافر المقادير لذلك، ولهذا إليكم أبرز هذه الأخطاء كي تتجنبوها في المرات القادمة:

*طهي اللحوم التي لا يزال يغطيها الثلج: قبل طهي اللحوم، تأكد من أنها اكتسبت درجة حرارة الغرفة قبل عدة ساعات. قد تبدو اللحوم المجمدة ناضجة، لكنها من الداخل لا تزال نيئة، وبحاجة لمزيد من الوقت.

*تناول اللحوم مباشرة بعد طهيها: إن لم تكن قادرًا على الانتظار وتريد تجربة الطبق، فمن الجيد الانتظار لعدة دقائق قبل تقطيع اللحم وتناوله، حتى تحصل على المذاق المطلوب.

*عدم حفظ كل الأغذية في الثلاجة: فليس من الجيد حفظ كل الأطعمة في الثلاجة، فالطماطم، والبصل، والثوم، والبطاطس، والباذنجان، والكوسا، والفواكه الاستوائية، مثل: الكيوي، والمانجا، حين يتم حفظها في الثلاجة، فإنها تفقد طزاجتها.

*التقليب المستمر للأطعمة: فليس من الضروري تقليب اللحوم أثناء الطهي، فقد ينتهي بك الأمر للحصول على لحم جاف، أو سمك بدون طبقة تغطية. فقط اترك وجبتك في المقلاة ولا تستمر بتقليبها، لأن ذلك يؤدّي لإتلافها، خاصة الأطعمة التي تكون مغطاة بأنواع معينة من التتبيلات.

*سلق البيض أكثر من اللازم: هل لاحظت قبل ذلك وجود لون رمادي داخل صفار البيض؟ فهذا بسبب غليان البيض أكثر من اللازم. للحصول على بيض مسلوق بشكل جيد، يجب إخراجه بعد غليان الماء مباشرة، ومن ثم وضعه في ماء ساخن لعشرة دقائق. بهذه الطريقة، سيحصل بياض البيض على لونه، أما الصفار فسيأخذ لونه الصحيح.