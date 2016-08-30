لا تخلو معظم تصنيفات قوائم أفضل 10 قوات خاصة في العالم من وحدتين أو ثلاث على الأقل من القوات الخاصة الأميركية، لهذا نقدم إليك قائمة بأفضل خمس وحدات من القوات الخاصة في الجيش الأميركي:

*US Navy DEVGRU, SEAL Team 6: أنشئت هذه الفرقة في 1980 وتم حلها سنة 1987، لكنها عادت للظهور من جديد في السنوات اللاحقة.

تحاط المعلومات عن هذه الفرقة، التي يوجد مقرها في ولاية فرجينيا، بسرية كبيرة.

ويقول موقع متحف القوات المسلحة الأميركية “لا البيت الأبيض ولا الكونغرس سيقدمان تفاصيل بخصوص أنشطتها”.

*Delta Force: واحدة من أشهر وحدات القوات الخاصة الأميركية، أنشئت أواخر سبعينات القرن الماضي.

ومن أبرز مهامها التدخل في القضايا المتعلقة بالإرهاب وتحرير الرهائن.

وقد قادت هذه الوحدة عملية “مخلب النسر”، التي كان هدفها تحرير الرهائن الأميركيين العاملين في السفارة الأميركية بطهران سنة 1980.

*US Navy Seals: ربما تعود جذور إنشاء هذه الوحدة إلى الحرب العالمية الثانية. عناصرها مدربون جيدا على خوض العمليات الجوية والبرية والبحرية.

من أبرز المهام التي توكل إليها التصدي لقضايا الإرهاب وما يعرف بـ “الدفاع الداخلي خارجيا”، وهو مفهوم عسكري تستخدمه بعض الدول منها الولايات المتحدة، ويعني التصدي للخطر ما زال خارج البلاد.

قادت هذه القوة علميات ضد مواقع تابعة لتنظيم لقاعدة وحركة طالبان في أفغانستان.

*USMC Force Reconnaissance: تركز هذه القوة على دعم مشاة البحرية والقيام بعمليات برمائية. ومن مهامها القيام بما يسمى “عمليات الاستطلاع العميق”.

وتقوم هذه القوة، التي تنشط منذ 1957، بعلميات خلف خطوط العدو وتشترك في التدخل في إطار الحروب التقليدية وغير التقليدية.

*US Army Intelligence Support Activity: على رأس المهام الموكلة إلى هذه القوة جمع معلومات استخباراتية يمكن بناء عليها وضع خطة عمل لشن إحدى العمليات الخاصة.

أنشئت هذه الوحدة سنة 1981 ويوجد مقرها في ولاية فرجينيا.