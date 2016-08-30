“وطن-خاص”-كتب وعد الأحمد”- عبّر المذيع المصري معتز مطر عن معاناة المواطن المصري وحبه لبلاده في دقيقتين من خلال محاورة بينه وبين مصر، وخاطب مطر أم الدنيا في مقدمة إحدى حلقات برنامجه سياسة × سياسة المذاع على قناة الشرق:”بحبك يا مصر” فإجابته:”بتحبني طيب بتحب إيه فيا” مضيفة بأن الأمر لم يعد ينفع فالسيسي و”كلابه- حسب وصفه لم يتركوا شيئاً-

ومضى مطر متقمصاً شخصية مصر:”كل كل حاجة غالية عليك الغلبان مش لاقي والعيان ماعدش ليه دوا باقي” وتابع مطر على لسان مصر أن الجوامع باتت مقفلة والدين يكاد ينتفي منها” وهنا أجابها مطر على لسان المواطن:”دول كلاب الاعلام ما خلوش كل شوي يطبلو ويسقفوا ما بيزهقوش من تبديل الوشوش”

وطلبت مصر من مواطنها أن يرحل عنها، فأجاب بنبرة مؤثرة –بحسب مقدمة مطر- :”إزاي أرحل عنك وإنتي حلم عمري طول سنيني أنتي المنى وإنتي الألم إنتي شكوتي وأنيني” وختم مطر على طريقته الخاصة والدموع تترقرق في عينيه” الله غالب”.