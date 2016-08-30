قال رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن القضاء العراقي، يصدر أحكامه ضد الأشخاص الذين لا يتمتعون بنفوذ، في حين يعجز عن محاكمة ومحاسبة الأشخاص الذين لديهم أحزاب سياسية أو مليشيات توفر لهم الدعم.

جاء كلام الصدر في بيان رداً على سؤال لأحد أتباعه بشأن موقفه من إصدار القضاء حكماً بالسجن عاماً واحداً لطفل نازح من محافظة الأنبار سرق مناديل من متجر في محافظة المثنى، جنوبي العراق، ومقارنة الحادثة مع سرقات لمسؤولين في الدولة طيلة السنوات الماضية.

وقال الصدر في البيان: إن “القضاء يحاكم من لا سند له ولا حول ولا قوة ولا نفوذ، أما من كان له حزب يدعمه، أو مليشيا تحميه، فالقضاء عاجز عن إدانته، ومنعه من السفر، فضلاً عن حبسه، ومحاكمته بمحاكمة عادلة”.

وقضت محكمة التمييز الاتحادية (محكمة متخصصة بالنظر بالأحكام القضائية)، الاثنين، بالإفراج عن “طفل المناديل” الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، وحكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن سنة كاملة، بتهمة سرقة علبة مناديل من أحد المتاجر في محافظة المثنى.

وأثار الحكم الذي أصدره القاضي بحق الطفل، الأربعاء الماضي، انتقادات واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فساداً، بحسب تقارير أممية.

وحل العراق في المرتبة 161 من بين 168 بلداً وردت أسماؤهم على مؤشر “منظمة الشفافية الدولية” في العام 2015 ، ويصنف التقرير الدول بشكل تصاعدي من الأقل فساداً إلى الأكثر فساداً؛ فرقم 1 هي الأقل فساداً، ورقم 168 هي الأكثر فساداً، ويستند في تقييمه إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها “البنك الدولي” و”المنتدى الاقتصادي العالمي”.