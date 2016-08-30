في دورته الثانية، كرم مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الملقبة بـ”الشبيحة” بين فناني سوريا الموالين للثورة، ومنحها أيقونة المهرجان “أنثى الأبانوس″، وذلك تكريمًا لمسيرتها الفنية، بعد ان اختارها “ضيفة شرف”.

وعرض المهرجان أول فيلم من إخراجها “رسائل الكرز″، وسط حفاوة كبيرة من الحضور، وفي مقدمتهم مساعد رئيس الجمهورية السوداني اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، ووزير الثقافة سيد عمر هارون، والفنّان علي المهدي، رئيس مجلس المهن التمثيلية بالسودان.

من جانبه حرص اللواء عبد الرحمن المهدي، على تقديم التحيّة الخاصّة لسلاف فواخرجي، وهنئها على نجاح فيلمها “رسائل الكرز″، متمنيًا السلام للدولة السورية.

وكانت سلاف فواخرجي، قد أثارت استياء كثير من السوريين٬ بسبب قيامها بجولة على القطعات العسكرية التابعة لجيش نظام الأسد. حيث رافقها بالزيارة الفنان دريد لحام٬ ونال النصيب ذاته من الاستياء٬ نظرا إلى أن اصطفاف فنانين لجانب ديكتاتور “يقتل شعبه يتناقض بدايةً مع روحية الفنان وهدفه الفني” فضلا عن أنه “تنكّرٌ لدماء الضحايا وانحياز إلى الجلاّد”.

يذكر أن قصة فيلم “رسائل الكرز” تتحدث عن الجولان السوري المحتل٬ من خلال قصة حب مابين فتاة وشاب٬ لم يكتب لها النجاح٬ ثم تفرقا عن بعضهما البعض بسبب الاحتلال الاسرائيلي للجولان. ثم يبقى حبهما موجودا رغم المعوقات وينتصر ببقائه حباً مابين الطرفين العاشقين.