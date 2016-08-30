نفى مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا “مايكل راتني” الانباء عن وجود أي تنسيق عسكري بين واشنطن وموسكو في سوريا، مؤكدا أن “ما تداولته وسائل إعلام عن التوصل لاتفاق بين الدولتين عار من الصحة”.

وأشار الى أن “الولايات المتحدة عملت منذ الأزمة السورية مع حلفائها الإقليميين بجد لمساعدة المعارضة على بناء مستقبل أفضل للشعب السوري والتوصل إلى تسوية للنزاع عبر حل سياسي عادل يرضي تطلعات جميع السوريين في العيش بحرية وكرامة”، موضحا أن “التفاهم مع روسيا يهدف إلى معالجة بواعث القلق الملحة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا، والتي من ضمنها أعمال العنف المتواصلة التي تستهدف المعارضة والمدنيين”.

وحث “على ضرورة تكثيف الجهود ضد التنظيمات الإرهابية، وتحديدا تنظيم “داعش” و”جبهة فتح الشام”، موضحا أن “هذه التنظيمات تمثل تهديدا ليس فقط للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي وإنما للثورة السورية أيضا”.