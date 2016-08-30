تواصل المواقع الدحلانية سلسلة نشرها للأخبار الكاذبة والتي تهدف لتلميع صورة القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان.

وقال موقع “شبكة فلسطين للأنباء شفا” إن “مجموعة من العالقين في الجانب المصري مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مناشدة للقيادي الفلسطيني البارز النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان ” ابو فادي “، طالبوه خلالها بالتدخل العاجل لدى الحكومة المصرية لفتح معبر رفح البري باتجاه قطاع غزة.”

وأضاف “وأكد العالقون في مناشداتهم: “نحن اخوانك واخواتك ابنائك وبناتك العالقين في الجانب المصري نناشد سيادتكم التدخل لدى الأشقاء في مصر لفتح المعبر باتجاه غزة كي نتمكن من العودة الى غزة فمنا المرضى والجميع يعرف المعاناة التي نمر بها والمعيشة الصعبة بعد العلاج وإجراء العمليات الجراحية”.”

وتابع الموقع الدحلاني “وأكدت المناشدة على أن العالقين على الجانب المصري ينتظرون بلهفة نبأ فتح معبر رفح البري حتى يعودوا لقطاع غزة لأهليهم وبيوتهم ودراستهم بالمدارس والجامعات.”

ومعبر رفح البري هو معبر حدودي بين فلسطين ومصر ويقع عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة وبشبه جزيرة سيناء المصرية.

ويعتبر معبر رفح البوابة الوحيدة لقطاع غزة الشريان الرئيسي لحركة المواطنين من والي القطاع.

غير أن إغلاقه من قبل السلطات المصرية لفترات طويلة جعل منه رمزاً لمعاناة الغزيين.