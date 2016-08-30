استهجن الكاتب الحقوقي الجزائري البارز ، موقف المستنكر، من سفير المملكة العربية ثامر السبهان، مؤكدا على أن مطالبتها بتغيير سفير الدولة التي تصدت بكل قوة للمد الإيراني الشيعي ما هو إلا “مسخرة سياسية تشعرنا بالغثيان”.

 

ودوّن مالك عبر صفحته الرسمية على تويتر عدة تغريدات جاء فيها: “مسخرة لما يتحدث حكام العراق عن الشؤون الداخلية بخصوص حربهم على سفير السعودية #ثامر_السبهان وسفير إيران يتصرف كأنه حاكم بأمره لمحافظة إيرانية”.

وقال الحقوقي مالك، في تغريدة أخرى “لما يتحدث حكام العراق عن سيادة وطنية أشعر بالغثيان فمن أدخل الزناة إلى أرضه لا يحق له التكلم عن الشرف أو ضد شرفاء يغارون على ما تبقى من عرضه.

من الجدير بالذكر أن النشطاء شنوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنوا خلالها مع مشيدين بقوة شخصيته ومواقفه المشرفة، وتصديه للمد الإيراني في العراق.