استهجن الكاتب الحقوقي الجزائري البارز أنور مالك، موقف حكومة العراق المستنكر، من سفير المملكة العربية السعودية ثامر السبهان، مؤكدا على أن مطالبتها بتغيير سفير الدولة التي تصدت بكل قوة للمد الإيراني الشيعي ما هو إلا “مسخرة سياسية تشعرنا بالغثيان”.

ودوّن مالك عبر صفحته الرسمية على تويتر عدة تغريدات جاء فيها: “مسخرة لما يتحدث حكام العراق عن الشؤون الداخلية بخصوص حربهم على سفير السعودية #ثامر_السبهان وسفير إيران يتصرف كأنه حاكم بأمره لمحافظة إيرانية”.

مسخرة لما يتحدث حكام العراق عن الشؤون الداخلية بخصوص حربهم على سفير السعودية #ثامر_السبهان وسفير ايران يتصرف كأنه حاكم بأمره لمحافظة إيرانية — أنور مالك (@anwarmalek) August 29, 2016

وقال الحقوقي مالك، في تغريدة أخرى “لما يتحدث حكام العراق عن سيادة وطنية أشعر بالغثيان فمن أدخل الزناة إلى أرضه لا يحق له التكلم عن الشرف أو ضد شرفاء يغارون على ما تبقى من عرضه.

لما يتحدث حكام العراق عن سيادة وطنية أشعر بالغثيان فمن أدخل الزناة إلى أرضه لا يحق له التكلم عن الشرف أو ضد شرفاء يغارون على ما تبقى من عرضه — أنور مالك (@anwarmalek) August 29, 2016

من الجدير بالذكر أن النشطاء شنوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنوا خلالها مع السفير السبهان مشيدين بقوة شخصيته ومواقفه المشرفة، وتصديه للمد الإيراني في العراق.