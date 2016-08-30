هدد القيادي في مليشيات الحشد الشيعي في العراق أيوب الربيعي “أبو عزرائيل”, باجتياح السعودية بكتائب الإمام علي والحوثيين الذين اسماهم بالمجاهدين عن طريق اليمن. حسب قوله.

وقال أبو عزرائيل في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبا السعودية.. ” إنهم في كتائب الإمام علي، والمجاهدين في اليمن يقصد “الحوثيين”، وأشار إلى أحد أعضاء وفد جماعة الحوثي الذين وصلوا إلى بغداد الأحد: “قادمون إليكم ـ أي السعوديون ـ من اليمن”. وأضاف: “أين تفرون إلا طحين؟”.

وكان وفد حوثي يرأسه المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، وصل مساء الأحد، إلى العاصمة العراقية قادما من سلطنة عمان، في زيارة تشمل دولا أخرى، في مسعى جديد للحصول على اعتراف تلك الدول بالمجلس السياسي (المشكل من تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين).