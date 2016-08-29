أعلن تقرير صادر عن المرصد الوطني للأزواج والأسرة أن 50 بالمائة من التونسيات أقمن علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

وأفاد نفس التقرير حسب ما نشرت صحيفة الشروق في عددها الصادر الإثنين أن نسبة التونسيين الذين أقاموا علاقة خارج إطار الزواج بلغ 80 بالمائة.

وأكد التقرير أن هذه العلاقات لا تدخل في إطار باب البغاء ولم يكن الغرض منها جنسيا فقط بل وسيلة لقضاء مصلحة ما أو الحصول على خدمة ما.

وحسب التقرير فان:

50 بالمائة من التونسيات أقمن علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

80 بالمائة من الرجال أقاموا علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

25 بالمائة من التونسيين يعانون من العجز الجنسي.

42 ألف حبة فياغرا تستهلك شهريا في تونس.

5 مليون تونسي يزورون كل شهر موقع جنسي على الإنترنت.

900 زواج عرفي في الشهر.

100 ألف محاولة بحث يوميا عن كلمة جنس على محرك البحث غوغل.”