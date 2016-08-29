أثار إعلان شركة “فيس بوك” المالكة لخدمة التراسل الفوري “واتس آب” نيتها تغيير سياسة الاستخدام الخاصة بواتس آب والتي ستسمح بمشاركة أرقام هواتف المستخدمين مع الشبكة الاجتماعية، حفيظة المستخدمين حول العالم، معتبرين أنه انتهاك لخصوصيتهم.

لكنّ المشكلة الكبرى هي أن الكثير من المستخدمين يعتقدون أن واتس آب ستشارك أرقام هواتفهم فقط، دون أن يدروا أن هناك معلومات أخرى أكثر أهمية سيتم مشاركتها أيضاً، وهي:

*نوع نظام التشغيل: ستقوم واتس آب بمشاركة نوع نظام التشغيل الخاص بالمستخدم مع فيس بوك سواء كان أندرويد أو iOS أو ويندوز فون أو غيرها من أنظمة التشغيل الموجودة على هاتف المستخدم.

*دقة عرض الشاشة: والتي تتعلق بقياس الشاشة ودقة عرض الصور التي يتم عرضها عليها وعدد البيكسلات وغيرها من الأمور المترتبة على دقة العرض الخاصة بالشاشة، لكن من المستغرب حاجة واتس آب لمثل هذه المعلومة.

*شبكة الاتصال: جمع معلومات عن شبكة الاتصالات المحلية التي يعتمد عليها المستخدم لإجراء المكالمات واستخدام الإنترنت وغيرها من الخدمات الأخرى.

* مُعرف الجهاز/A device identifier: هو رقم مميز خاص بالهاتف الذكي، وهو منفصل تماما عن الأرقام التسلسلية للأجهزة /serial numbers ولا يتشابه هاتفان معا في نفس رقم المُعرف.

*عادات المستخدمين في استعمال التطبيق: وهي الطريقة التي يستعمل بها المستخدمون التطبيق من حيث الرد على الرسائل أو التواجد طوال الوقت، أو على فترات متباعدة وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك.