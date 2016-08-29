التقط شاهد عيان مقطع فيديو، أظهر ما قال إنه قيام شخص غريب بإلقاء طفل عمره 4 سنوات تقريباً من أعلى جسر ليسقط داخل نهر واقع في مدينة مونتيسانون في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، في وجود والدة الطفل.

ويظهر المقطع إلقاء طفل من فوق جسر على ارتفاع 8 أمتار من نهر واينوتشي، أي بما يعادل 3 طوابق، دون معرفة سبب إلقاء الطفل، سوى أنها “مزحة”.

ومن غير المعلوم إذا ما أصيب الطفل بجروح وإصابات بسبب هذه الواقعة من عدمه لكن تم إنقاذه، واستدعيت الشرطة بعد وقوع الحادث، وألقت القبض على الشخص الذي قام برمي الطفل ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير باعتبار الجسر ملكية عامة لا تصلح لتعريض حياة الآخرين للخطر.

وكتب مصور الفيديو على صفحته بفيس بوك تعليقاً على مقطع الفيديو “هذا ما يحدث عندما يكون أحد الآباء غير مكترثين بأبنائهم، فقد شاهدت أنا أصدقائي سماح هذه الأم لشخص غريب يلقي طفلها البالغ من العمر 4 سنوات ونصف تقريباً من أعلى جسر إلى النهر باعتبارها مزحة”.