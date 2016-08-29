يبدو أن منفذ تفجير عدن الذي أودى بنحو 60 قتيلا على الأقل الاثنين اختار بعناية توقيت الهجوم، حيث استغل لحظة فتح بوابة مبنى مدرسة كان يصطف داخلها عشرات الشبان للتسجيل ضمن مجموعة مجندين كان من المقرر أن تسافر إلى السعودية.

وقال ناج من الهجوم لصحيفة عدن الغد المحلية إن العشرات من طالبي التجنيد كانوا يقفون وسط باحة المدرسة استعدادا للدخول إلى غرفة بالمدرسة حيث يتم تسجيل المجندين والنظر في ملفاتهم .

وأضاف قائلا: “التفتنا على صوت فتح باب المدرسة لسيارة الأغذية التابعة للمقاومة والتي تدخل كل صباح لتوزيع وجبة الغذاء على بعض المجندين والقائمين بالتسجيل”.

وتابع: “فور دخول السيارة تلاها دخول سيارة نوع هايلوكس دخلت مسرعة لتتجاوز سيارة الغذاء وتصطدم بطابور المجندين وتنفجر وسطهم”.

ويشير توقيت الهجوم، إلى تنفيذ محكم من المهاجمين، حيث تابعوا ورصدوا على ما يبدو مواعيد فتح البوابة ليتسنى لهم تجاوزها بسهولة وإحداث أكبر عدد من الضحايا.

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لداعش مسؤولية التنظيم عن تفجير عدن الانتحاري الذي استهدف مجمعا لمقاتلين محليين في المدينة الواقعة جنوب اليمن اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة على حسابها على تطبيق تليجرام “نحو 60 قتيلا في عملية استشهادية لمقاتل من الدولة الإسلامية استهدف مركزا للتجنيد في مدينة عدن.”