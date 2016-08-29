وجّه “منشق عن حزب الله” سؤالا إلى حكومة لبنان جاء فيه “كيف يسمح الأمن العام لوفد الحوثي الطائفي دخول مطار بيروت كي يضع خطط مع حزب الله لمحاربة السعودية ؟”

سؤال الي حكومة لبنان ⁧

كيف يسمح الامن العام لوفد الحوثي الطائفي دخول مطار ⁧#بيروت

كي⁩ يضع خطط مع ⁧#حزب_الله⁩ لمحاربة ⁧#السعودية⁩

؟؟ — منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) August 29, 2016

وأوضح منشق في تغريدات رصدتهم “وطن” أن سرايا المقاومة هم الخطر القادم في لبنان والدول العربية لأن به سنة ومسيحيين ودروز تم تجنيدهم لخدمة المشروع الإيراني.

سرايا المقاومة الخطر القادم في لبنان و الدول العربية

سنة مسيحيين دروز تم تجنيدهم لخدمة المشروع الإيراني pic.twitter.com/zYWwkXcIgN — منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) August 29, 2016

يذكر أن “منشق” كان قد أكّد في إحدى تغريداته أن كل مقاتل بحزب الله يرغب بالإنشقاق بسبب أهوال الحرب السورية وعبثيتها يتواصل معه وسيؤمن خروجه من لبنان إلى بلد آمن و لائق له ولعائلته، وفق قوله.