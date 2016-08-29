وجّه “” سؤالا إلى حكومة جاء فيه “كيف يسمح الأمن العام لوفد الطائفي دخول كي يضع خطط مع حزب الله لمحاربة ؟”

وأوضح منشق في تغريدات رصدتهم “وطن” أن سرايا المقاومة هم الخطر القادم في لبنان والدول العربية لأن به سنة ومسيحيين ودروز تم تجنيدهم لخدمة .

يذكر أن “منشق” كان قد أكّد في إحدى تغريداته أن كل مقاتل بحزب الله يرغب بالإنشقاق بسبب أهوال الحرب السورية وعبثيتها يتواصل معه وسيؤمن خروجه من لبنان إلى بلد آمن و لائق له ولعائلته، وفق قوله.