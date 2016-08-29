دشن مصريون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, “هاشتاغ” حمل وسم #الشعب_بيقولك_ارحل مطالبين فيه رئيس بترك منصب الرئاسة.

 

واحتل الهاشتاغ مركزا متقدما على الترند المصري.

 

وعبر المغردون عبر الهاشتاج عن غضبهم من التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مع سوء الإدارة لجميع الأزمات في البلاد.

 

يأتي ذلك بعد إجراء عدة استفتاءات على موقع تويتر، أظهرت تراجع شعبية بشكل كبير، مع رفض ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

 

 