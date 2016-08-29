دشن مصريون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, “هاشتاغ” حمل وسم #الشعب_بيقولك_ارحل مطالبين فيه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بترك منصب الرئاسة.

واحتل الهاشتاغ مركزا متقدما على الترند المصري.

وعبر المغردون عبر الهاشتاج عن غضبهم من التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مصر مع سوء الإدارة لجميع الأزمات في البلاد.

يأتي ذلك بعد إجراء عدة استفتاءات على موقع تويتر، أظهرت تراجع شعبية السيسي بشكل كبير، مع رفض ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

#الشعب_بيقولك_ارحل

عشان الشعب تعب

غور امشى — м̃̾ɑ̃̾я̃̾ω̃̾ɑ̃̾ (@6qmaQjKSWMnuxqx) August 28, 2016

#الشعب_بيقولك_ارحل

انا اللي فارق معايا يانصه انه يتحاكم علي حبسه للشباب وخطفهم وأختفائهم وقتلهم

عواد لازم يتحاكم .!! pic.twitter.com/tHXQfZqBZe — ينارجيه وأفتخر (@beram2011) August 28, 2016

في تركيا #أردوغان

ارتفعت الرواتب 300%

ارتفع أجر الموظف المبتدئ من 340 إلى957 ليرة تركية

انخفضت نسبة البطالة من 38% إلى 2%#الشعب_بيقولك_ارحل — Asmaa Mohamed (@AsmaAlnajar) August 28, 2016

دخلت البلد علي جثثنا وخنت ربك وشعبك واعتقلت اهلنا وسرقت اموالنا وبيعت ارضنا وبعت النيل وهجرت اهالينا في سينا #الشعب_بيقولك_ارحل — عسل أسود❗ (@Hawa_Rhim) August 28, 2016

ياجيش العار

فى وسط النار

اديك واقف بتتفرج

على داخلية بتهرج

بتقتل شعب أعزل تار

عشان مرّة عليهم ثار#الشعب_بيقولك_ارحل pic.twitter.com/ZWXtXj48bg — أديسون (@EsamSalah20) August 28, 2016

#الشعب_بيقولك_ارحل

ارحل يا قاتل

ارحل يا فاشل

ارحل يا غدار

ارحل يا مكار

ارحل يا ملعوت

ارحل يا مجنون

ارحل ياعميل صهيون pic.twitter.com/8sCX3sdv9U — شاعر الثورة (@FahdFaresfahd) August 28, 2016