أكدت مصادر لـموقع “بغداد بوست” أن العقل المدبر لعملية الاغتيال الفاشلة للسفير السعودي ثامر السبهان في بغداد، هو قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحسن دنائي فر السفير الإيراني.

وأضافت المصادر أن قاسم ودنائي اجتمعا في منزل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في المنطقة الخضراء وبعلم حكومة حيدر العبادي للاتفاق على اغتيال السبهان.

هذا وطلبت الحكومة العراقية من المملكة العربية السعودية تغيير سفيرها لدى بغداد بسبب تصريحات وُصفت بأنها تغذي الفتنة الطائفية وتدخل في شؤون العراق الداخلية.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي الاحد إن وزارة الخارجية طلبت من نظيرتها السعودية استبدال السفير ثامر السبهان.

وقال السفير إنه يحاول تأدية واجبه، مستبعدا أي تغيير في السياسة السعودية تجاه العراق.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتدبرس عن أحمد جمال، المتحدث باسم الخارجية العراقية، قوله إن حكومته أرسلت طلبا رسميا للسعوية تطلب استبدال السفير.

وكان السبهان، قال الأسبوع الماضي، إن لديه أسماء المتورطين في محاولة اغتياله بالعراق.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن هناك “مخططات دبرتها إيران لاغتيال السفير السعودي في بغداد وأوكلت تنفيذها إلى مليشيات عراقية تابعة لها”.

وقالت المصادر إن “المخططات لمليشيات عراقية بتدبير إيراني تجري من ثلاثة محاور لعملية اغتيال السبهان، وذلك باستهداف سيارته المصفحة بصواريخ آر بي جي 7″، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.