الدول الإفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية، أي معظم الدول الواقعة تحت خط الاستواء هي أكثر الدول إنفاقا على الطعام.

عالميا:

في دول مثل نيجيريا، يتجاوز حجم إنفاق الأسرة على الطعام نصف دخلها السنوي، إذ وصل عام 2014 إلى ما نسبته 56 في المئة من دخلها، بينما تراجع في العام التالي إلى نحو 39 في المئة، بحسب دراسات أخرى.

أما أكثر دول العالم إنفاقا على الطعام فهي الكاميرون، إذ تصل نسبة إنفاق دخل الأسرة من إجمالي دخلها السنوي إلى 46.9 في المئة.

عربيا:

الدول العربية، كان حجم إنفاق الأسرة الجزائرية على الطعام الأعلى خلال عام 2015، وبلغ أكثر من 43 في المئة من دخلها السنوي، وهي نسبة قريبة مما تنفقه الأسرة المصرية على الطعام، ولا تبعد كثيرا عما تنفقه الأسرة المغربية والأردنية.

وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الزراعة الأميركية ومنظمات دولية مختلفة، فإن ما تنفقع الأسرة الجزائرية من دخلها السنوي على الطعام يبلغ 43.7 في المئة، وفي مصر 43.6 في المئة، بينما تصل النسبة في المغرب إلى 40.5 في المئة وفي الأردن إلى 40.4 في المئة. وفي تونس تقدر نسبة إنفاق الأسرة على الطعام بـ35.5 في المئة من إجمالي دخلها السنوي، أما في السعودية فتصل النسبة إلى 26.1 في المئة.

وتظهر الإحصائيات أن الأسرة الكويتية تنفق ما نسبته 18.6 في المئة على الطعام من مجمل دخلها السنوي، وفي الإمارات تصل النسبة إلى 14.4 في المئة مقابل 14.1 في المئة في البحرين، فيما تقدر النسبة في قطر بحوالي 12.3 في المئة من إجمالي دخل الأسرة.

بالمقابل، لا يتجاوز إنفاق الأسرة الأميركية على الطعام، من إجمالي دخلها السنوي، حاجز 7 في المئة، بينما يتراوح متوسط إنفاق الأسرة في دول أوروبا الغربية حول نسبة 12 إلى 13 في المئة.

يشار إلى أن متوسط دخل الأسرة الأميركية أعلى بكثير من متوسط دخل الأسرة في كثير من دول العالم الثالث، ويفوق العديد من دخل الأسر في دول أوروبا.