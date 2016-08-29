اعترف المطرب العراقي كاظم الساهر الملقب بـ”القيصر” أنه يعيش قصة حب، وأنه فكر جدياً في الزواج ممن يحبها، إلا أن النصيب لم يقع حتى الآن، دون أن يشرح أي أسباب تمنعه عن الارتباط المقدس.

ونفى أشهر فناني العرب الذين غنوا وتغنوا بالحب، في حواره مع مجلة “سيدتي” أن يكون ما تردد عن زواجه مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان صحيحاً، قائلاً إن خطوة مثل هذه لو حدثت سيكون جمهوره أول من يعلم “لأنني سأعلن الخبر فوراً، وهذا شرف أتشرف به، وهناك حب عظيم بداخلي لحبيبتي”.

الحبيبة وراء الإلهام

وتوصيني أن امسكها من يدها كي لا اضيع

رائع رائع رائع…#عيد_العشاق رائع

ألحان #كاظم_الساهر

توزيع @michel_fadel pic.twitter.com/O6fp6Izh9L — KAZEM كاظم الساهر (@kademalsaher) August 22, 2016

وكشف الـ”القيصر” الذي يعيش حالياً بين المغرب ودبي، أن هذه النصيب الأكبر من الإلهام يعود لها، بل “لا يوجد أغنية هي ليست ملهمتي فيها” حسب تعبيره.

وقال الفنان كذلك إن عمله وما يقدمه للناس من فن يتأثر بعلاقته بتلك الحبيبة، فعندما تحزن يتأثر العمل فيطالبها بالرضى لأن “خدود الورد تصبح جفاف والموسيقى تصبح غير مضبوطة.. حسب تعبيره.

وأخيراً رفض الفنان الكشف عن جنسية حبيبته أو مكان إقامتها قائلا “الحبيبة في كل مكان أكون فيه هي معي في قلبي”.

الجدير بالذكر أن الساهر سبق وأن صرّح أنه يعيش قصة حب دون أن يتحدث عن الزواج في مقابلة عام 2012 قال فيها إنه “عاشق مجنون لا مثالي”.

وسبق للساهر الزواج عندما كان شاباً لم يبلغ عامه العشرين من عراقية أنجب منها ابنيه وسام وعمر؛ لكنه انفصل عنها “بهدوء وبطريقة حضارية” حسب تعبيره في أكثر من لقاء.

كما سبق وأن أوضح أن انفصاله عن أم أولاده تم بهدوء وبطريقة حضارية للغاية؛ فقد كانت بينهما أيام جميلة، لافتاً إلى أنهما لا يزالان من أعز الأصدقاء، لكن كل واحد يعيش في عالم مختلف عن الآخر.