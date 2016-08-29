في تطور مفاجيء، فجر نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي قنبلة من العيار الثقيل حول التطور الجديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”.

ووفق ما نقلته وكالة الانباء القطرية، أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب. مما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري السفيرة مشيرة خطاب، ومنحوه لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، لافتا إلى أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.