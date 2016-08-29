“خاص – وطن” وصلت لمؤسسات الدولة الرسمية الإماراتية، تعليمات من أمن الدولة بأمر من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بعدم النقاش في قضية الرئيس الإماراتي المغيّب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتهديد من يخالف. وفقاً لما كشفه حساب على موقع “تويتر” باسم “إماراتي”

تعليمات شديدة اللهجة وصلت لمؤسسات الدولة الرسمية من أمن الدولة بأمر من #محمد_بن_زايد بعدم النقاش في قضية غياب #الشيخ_خليفة وتهديد من يخالف! — إماراتي (@ibnuae0) ٢٨ أغسطس، ٢٠١٦

وغرّد الحساب قائلاً :” أصبح ثمن السؤال عن مصير رئيس الدولة #الشيخ_خليفة في مؤسساتنا الرسمية انذار شديد اللهجة بالفصل التعسفي من العمل أو الاستدعاء من أمن الدولة!”.

أصبح ثمن السؤال عن مصير رئيس الدولة #الشيخ_خليفة في مؤسساتنا الرسمية انذار شديد اللهجة بالفصل التعسفي من العمل أو الاستدعاء من أمن الدولة! — إماراتي (@ibnuae0) ٢٨ أغسطس، ٢٠١٦

ويرى مراقبون أنّ الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات المختفي تماما عن الظهور في كل المناسبات قد تم تغييبه والإنقلاب عليه من قبل ولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد والّذي يتصرّف بصفته رئيسا للدولة وليس وليا للعهد.الفصل التعسفي