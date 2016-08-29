“خاص – وطن” وصلت لمؤسسات الدولة الرسمية الإماراتية، تعليمات من أمن الدولة بأمر من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بعدم النقاش في قضية الرئيس الإماراتي المغيّب آل نهيان، وتهديد من يخالف. وفقاً لما كشفه حساب على موقع “” باسم “إماراتي”

وغرّد الحساب قائلاً :” أصبح ثمن السؤال عن مصير رئيس الدولة #الشيخ_خليفة في مؤسساتنا الرسمية انذار شديد اللهجة بالفصل التعسفي من العمل أو الاستدعاء من أمن الدولة!”.

ويرى مراقبون أنّ الشيخ خليفة بن زايد رئيس المختفي تماما عن الظهور في كل المناسبات قد تم تغييبه والإنقلاب عليه من قبل ولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد والّذي يتصرّف بصفته رئيسا للدولة وليس وليا للعهد.الفصل التعسفي

 