افتتح الإعلامي الموالي للسيسي، أحمد موسى، حلقة برنامجه “على مسؤوليتي”، بالتأكيد على أن قانون الضريبة المضافة أصبح أمرًا واقعًا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب عليه، الاثنين، محذرًا من انتشار الفساد وارتفاع الأسعار.

وأضاف موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، انه بعد صدور هذا القانون، لابد من تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يحدث ارتفاع في أسعار السلع كما هو موجود الآن، لافتًا إلى أن سعر كيلو السكر وصل 8 جنيهات.

وتابع موسى وفي تحول مفاجيء عن خطه الإعلامي المرسوم له منذ فترة كبيرة: “لازم نعرف إن هناك زيادة في الأسعار، وكيلو العنب وصل 12 جنيهًا، وكليو الفاصوليا بـ21 جنيهًا، والبامية بـ14 جنيهًا، إزاي الكلام ده”.

واختتم موسى مقدمة برنامجه قائلا:”الفساد بيخلي الناس تغلي، والمصريين لا يتحدثون إلا عن غلاء الأسعار”.