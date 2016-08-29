تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يظهر رفض مطعم “لو سناكال” في تريمبلاي أون بفرنسا، خدمة امرأتين مسلمتين.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يقول أحد الطهاة في المطعم للسيدتين: “الإرهابيون مسلمون، وجميع المسلمين إرهابيون، قتلوا مؤخراً كاهن، هذا بلد علماني وأملك الحق في إبداء الرأي، أنا لا أريد أشخاصاً مثلكم هنا، فقط”.

من جانبها ردت إحداهما على الطاهي بالقول: “ونحن لا نرغب أن يخدمنا شخص عنصري”، فأجابهما “أخرجا من هنا”، فقالت إحداهما “لا تقلق نحن مغادرتان”.

واحتج أشخاص من الجالية المسلمة خارج المطعم، للمطالبة باعتذار عن الحادث، وسط دعوات لفرض مقاطعة على المطعم.

كما أصدرت لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا بياناً، نددت فيه بالحادثة، كونها تكرس للعنصرية، معهدا بدعم السيدتين معنوياً وقانونياً.

من جانبها، قالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية،في تقرير لها، أن الشرطة تحدثت مع الطباخ بتهمة التمييز العنصري.

وأشارت إلى أن الطباخ صرح لوسائل إعلام محلية، محاولا تبرير فعلته قائلا: “خرج تصرفي عن حدود المعقول وأعتذر، لدي أصدقاء لقوا حتفهم في هجمات باتاكلان فاختلط علي كل شيء، لا أصدق أنني قلت مثل هذه الأشياء، كلامي للسيدتين لا يعكس حقاً ما أعتقد”.