“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لحظة وفاة شاب إيطالي منتحراً من أعلى جبل في سويسرا.

وبدا الشاب في الشريط المذكور وهو يرتدي بدلة طيران مجنّحة ويقف على جبل عالٍ، ثم يقوم بإكمال تجهيزات القفز ويتحدث للكاميرا وهو يضحك بصوت مرتفع ثم يرتدي نظارة حمراء اللون وخوذة ثبت في أعلاها كاميرا ، وييدأ ذلك بفك سحابي البدلة الأيسر والأيمن، ويرى في مشهد تالٍ وديان عميقة، ويقوم الشاب المغامر بإلقاء التحية ملوحاً بيده اليمنى قبل أن يسقط وتغيب الرؤية عن الكاميرا التي تصوره دون أن يُعرف إن كان الشاب ألقى بنفسه طوعياً أم سقط دون إرادته.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن الشاب الإيطالي” أرمين شميدر” 28 عاماً أبلغ متابعيه عبر “فيس بوك” أنهم سيطيرون اليوم معه إلا أنه لقي حتفه مرتدياً بدلة طيران من أعلى ارتفاع شاهق.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة االشاب في “كانديرستيج” بسويسرا وهى أحد المواقع الشهيرة بالقفز من أعلاها، حيث سقط بعد لحظات قليلة، وحاول متابعوه حثّه على قول أي شيء أو كتابة عبارة لطمأنتهم إلا أنه لم يُجبْ.