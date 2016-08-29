نصح الممثل البلجيكي جان كلود فان دام، المعروف بأفلام الحركة والألعاب القتالية، الرياضيين بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجسد السليم والتغذية الصحية، والقراءة أكثر عن الإسلام.

وأضاف النجم العالمي في مقابلة تلفزيونية أن “النبي محمد كان على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل والجسد”.

وطالب الناس بالغوص أكثر في الدين الإسلامي قائلا إن “هناك الكثير من الأشياء الجيدة عن المسلمين”.

وأوصى فان دام بأكل اللحم والدجاج مرة واحدة أسبوعيا كحد أقصى، والتركيز على الخضراوات والحمص والأطباق العربية الشرق أوسطية التقليدية كما كان يحصل في الماضي.

وخلص الممثل العالمي بأن طعام المسلمين كالخبز واللوز والتفاح مثالي للمحافظة على الجسد السليم.