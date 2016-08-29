“وطن-خاص-وعد الأحمد” أثار عالم الفضاء المصري الدكتور “عصام حجي” الذي يعمل في وكالة ناسا الأمريكية، سخرية وغضب المصريين بعد نشره “بوستاً” ينتقد فيه مشروع قانون منع الكنائس من وضع الصليب فوقها.

وكان “حجي” قد كتب على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أن هذا القانون هو إهانة لكل مسلم ومصري قبل أن يكون أي شيء آخر” وتساءل:”كيف لنا كمسلمين أن نطلب الرحمة والمحبة ونحن نمنعها عن أخوتنا المسيحيين؟”.

وأردف حجي في منشوره: “كيف لنا أن نكون بهذه القسوة في تغييب ضمائرنا ولا نذكر أن تحت صليب كاتدرائية العباسية عقدت صلاة الجمعة للمسلمين حينما أغلق الأزهر الشريف من مختلف المستعمرين على مر العصور؟”.

وتابع عصام حجي:”كيف نشعر بالكرامة والعزة وأخوتنا المسيحيين تسلب حقوقهم في إيجاد مكان أدمي للعبادة ويهزأ بألآمهم لهذا الحد؟”.

واستدرك قائلاً: “إن صمت كل مسيحي في مصر صرخة تنادي ضمير كل مسلم صحيح العقيدة. الصليب فوق كل كنيسة حق لكل مسيحي وشرف لكل مسلم ختم منشوره بدعاء: “ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

وأثار هذا المنشور حفيظة الكثير من مرتادي “فيسبوك” فشنوا على كاتبه هجوماً عنيفاً واصفين إياه بمثير الفتنة، ورأى آخرون أن المنشور يعتمد على خبر لا أساس له من الصحة، وصحح له البعض معلومة إغلاق الأزهر الذي لم يُغلق وقت الحملة الفرنسية أثناء ثورة القاهرة بينما الكاتدرائية في العباسية بُنيت في عهد عبد الناصر. ورأى Mohamed Dahab أن “عصام حجي يبحث عن أي أخبار تثير الفتنة ويتكلم دون أن يبذل أدنى جهد في تقصي الحقيقة”.

وفي السياق ذاته عقّب Mohammed Haffz بنبرة استهزاء:”معلهش يا جماعة الأخ السباك الفضائي بردك معذور، أصله كان مشغول جداً في أبحاثه العلمية الفشيخة عن كيفية توصيل ماسورة ميه لسطح القمر”.

وأضاف:”دا اللي خلاه مايخدش بالو إن كاتدرئية العباسية تم بناؤها في عام 1968 ، يعني بعد زوال آخر مستعمر عن مصر بـ 16 سنة”.

وعارض “عامر بن الجراح” فكرة رفع الصلبنان فوق الكنائس أصلاً: “كيف نطلب بوضع الصليب على الكنيسة ونحن نعلم أن النبي عيسى لم يُقتل ولم يُصلب ولكن شبه لهم” إذ رفعه الله إليه كما ورد في القرآن” .

وتساءل Islam Khalid متوجهاً بالكلام لعصام حجى:” هو أنت تفرق إيه عن الاخوان والسلفيين في استخدام المسيحيين كوسيلة للوصول لغاية وتنتج عنها في النهاية فتنة !!!

وقال “عمرو عبد الحكيم عامر” بسخرية :” سنيور عصام الحمد لله اللذى حرمنا من نعمه ناسا ..و الـ 4 الاف لايك ..خش على جوجل و النعمة فيه معلومات مفيدة مشيراً إلى أن “الكاتدرائيه انشئت سنه 1968-أي أثناء حكم جمال عبد الناصر- وأكد Sameh Abou Arayes معلومة عامر السابقة متسائلاً :” يبقى صلاة جمعة ايه اللي اقيمت في الكاتدرائية علشان المستعمرين؟واستدرك أن المسيحيين أيام الحملة الفرنسية كانوا مؤيدين لنابليون وعملوا جيش لمساعدته بقيادة المعلم يعقوب”.

وبدوره عبّر Diaa M. Elkhateeb عن خشيته من أن يتحول “عصام حجي” إلى مصير البرادعي بتحوله من العلم إلى السياسة”.



وخاطب Ahmad Lotfy صاحب المنشور بخفة الدم المصرية:”أنت عمال تخبط في اي بدنجان وخلاص..”. متابعاً :”عاوز مكاسب سياسية على حساب اي حاجة.. العب غيرها واركن على جنب وبطل هرتلة”.

وعلّقت Yasmine MA :”هم بيعلّموك فى ناسا كدة؟؟ أنت بتاع بحث علمى و إصلاح تعليم وأنت بتاخد معلوماتك من صفحات ما تزوقينى يا ماما؟”

و”عصام حجي”مواليد مدينة طرابلس الليبية 1975عالم فضاء مصري أمريكي، يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ، بدأ مشواره العلمي كمعيد بكليات العلوم بجامعة القاهرة سنة 1997 ثم باحثا بالمركز القومي للبحوث CNRS بفرنسا سنة 1999 ثم مدرساً بجامعة القاهرة سنة 2002 ثم باحثاً بمركز الفضاء الفرنسي CNES ثم أستاذاً مساعداً بجامعة باريس ثم انتقل للعمل بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة. وشغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مصر عام 2013 لمدة 3 شهور قبل استقالته.





